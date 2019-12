Hilary Duff furiosa coi paparazzi: 'smettete di seguire me ed i miei figli!'

L'insistenza dei paparazzi è ben nota nel mondo dello spettacolo e numerose sono state le stare che nel corso degli anni si sono lamentate della loro invadenza. Ultima "vittima" di quella che potrebbe essere definita a tutti gli gli effetti violazione della privacy è stata Hilary Duff, da poco ritornata sotto i riflettori.

La teen idol è stata conosciuta dai più grazie alla sua interpretazione di Lizzie McGuire nell'omonima serie trasmessa su Disney Channel dal 2001 al 2004 per un totale di 65 episodi.

Adesso, la serie è stata rinnovata per un revival che verrà trasmesso su Disney+ e l'attrice è tornata alla ribalta, ma gli appostamenti dei paparazzi sarebbero per lo più una conseguenza del suo recente matrimonio con il cantante Matthew Koma, avvenuto la scorsa settimana.

Duff riprende e lamenta l'insistenza dei paparazzi nelle sue storie instagram, che troverete in calce: "Sono qui che cerco di fare una passeggiata con i miei figli e ho paparazzi che mi seguono ovunque io vada. Due uomini adulti, tre in realtà, uno sta scappando dall'altra parte della strada, ci stanno seguendo in qualunque posto andiamo ... In un mondo in cui le donne stanno lottando e ottenendo tutti questi diritti, questo non mi sembra affatto giusto."

Nel terzo post l'attrice riprende anche uno dei figli che alla domanda "Ti piace che i paparazzi ti seguano? Ti rende triste, vero?" scuote la testa in un timido cenno d'assenso.

Speriamo che la prossima apparizione di Hilary Duff sia più serena e, soprattutto, sul set di Lizzie McGuire in cui ritorneranno gli amici di sempre, che insieme ad alcune new entry renderanno lo show più maturo grazie ad alcuni personaggi dichiaratamente omosessuali ed agorafobici.