Hilary Duff è incinta: l'attrice annuncia l'arrivo del quarto figlio

Hilary Duff ha annunciato di essere incinta del suo quarto figlio. L'attrice, conosciuta principalmente per il ruolo della teenager Lizzie McGuire nell'omonima serie tv dei primi anni 2000, ha informato i suoi fan sui social. Duff, 36 anni, è sposata con il cantautore e dj Matthew Koma, con il quale ha avuto altri due figli.

La star ha pubblicato una cartolina natalizia della famiglia Duff per le festività del 2023 nella quale posa, con uno sguardo sorpreso, la propria mano sulla pancia:"Addio alle notti silenziose. Allacciate le cinture ranuncoli. Stiamo per aggiungere un altro membro a questo gruppo di pazzi!" firmandosi 'Duff, Bair Comrie Crew.



"Sorpresa, sorpresa" ha scritto l'attrice come didascalia del post. Hilary Duff e Matthew Koma si sono sposati nel 2019 e hanno già due figlie, Banks di cinque anni e Mae di due anni. Duff ha anche un figlio di 11 anni, Luca, nato dall'unione con l'ex marito Mike Comrie.

Diversi amici e star hanno commentato il posto, da Lucy Hale a Elle Fanning.



Hilary Duff ha compiuto 36 anni poche settimane fa e ha svelato che molte persone quando frequentava la scuola si comportavano in maniera cattiva nei suoi confronti.

Di recente l'attrice è stata protagonista dello sfortunato remake di How I Met Your Mother, già cancellato.



Su Everyeye trovate la recensione di How I Met Your Father, con protagonista proprio Hilary Duff.