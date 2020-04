Hilary Duff su Lizzie McGguire: 'Un ritorno di Paolo? Possibile'

La neonata piattaforma Disney+ continua a lavorare ai suoi numerosi progetti e, nonostante i rallentamenti e i problemi, sembra che la produzione di Lizzie McGuire sia ancora in corso. Poche ore fa la protagonista Hilary Duff ha infatti fornito alcuni aggiornamenti sulla serie e sul possibile ritorno di Paolo, personaggio a modo suo fondamentale.

Paolo (Yani Gellman) è stato introdotto nel film Lizzie McGuire - Da liceale a popstar, in cui Lizzie ed i suoi amici si recano a Roma durante una gita tenutasi in occasione del diploma. Paolo susciterà immediatamente l'interesse della protagonista grazie al suo fascino italiano e la sua fama, essendo cantante del duo musicale Paolo e Isabella.

Grazie ad una fortuita coincidenza scopriremo che Lizzie è identica ad Isabella, a meno del colore dei capelli, ed essendo la sua compagna via per una vacanza Paolo chiederà all'imprevedibile protagonista di esibirsi con lui in un noto locale.

In seguito scopriremo che l'intera esibizione faceva parte di un piano di Paolo per screditare Isabella, ma come sempre Lizzie ne uscirà vincitrice e si renderà conto di essere innamorata di Gordo (Adam Lamberg), che bacerà nelle ultime scene del film.

Adesso la Duff ha aperto ad un possibile ritorno di Paolo sul piccolo schermo:

"Ne stiamo ancora discutendo di settimana in settimana, non lo so. Stavano girando e poi tutto è stato messo in attesa. E stiamo solo cercando di capire se possiamo farlo. C'erano idee per far tornare tanti personaggi nello show. So già chi sarà nel cast, me per Paolo non so dirlo. Probabilmente [Lizzie] sarebbe molto arrabbiata nel rivederlo".

Recentemente le riprese di Lizzie McGuire sono state sospese a causa di alcuni dissapori tra team creativo e produzione, contrasti che sono culminate con l'abbandono di Lizzie McGuire da parte della showrunner Terri Minsky.