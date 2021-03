Hilary Duff mamma per la terza volta: su Instagram la tenera foto di famiglia

Le congratulazioni sono d'obbligo per Hilary Duff e Matthew Koma! L'attrice di Lizzie McGuire e il compagno musicista hanno dato alla luce il loro secondo figlio, il terzo per la Duff: il nome scelto per la bambina è Mae James Bair.

Il felice annuncio è arrivato direttamente tramite il profilo Instagram della star, che ha condiviso in rete uno splendido ritratto di famiglia scattato poco dopo il parto avvenuto in acqua. La coppia aveva dato il benvenuto alla loro prima figlia nel 2018, e in seguito si sono sposati con una cerimonia privata nel 2019.

La Duff, lo ricordiamo, avrebbe dovuto riprendere i panni di Lizzie McGuire per una serie revival targata Disney+ annunciata proprio durante la prima presentazione del servizio streaming, ma sfortunatamente il progetto è stato accantonato per via di alcun divergenze creative nonostante le riprese dei primi due episodi fossero state già completate.

"È stato un onore per me avere un personaggio come Lizzie nella mia vita. Ha avuto un grande impatto su tante persone, me inclusa. E vedere la lealtà dei fan e il loro affetto nei suoi confronti, ancora oggi, ha significato così tanto per me," ha dichiarato l'attrice lo scorso dicembre, confermando la cancellazione dello show. "Gli sforzi e le conversazioni finora sono stati tutti volti a cercare di far funzionare il reboot, ma purtroppo, nonostante l'impegno di tutti, non succederà" rivela, confermando la cancellazione del reboot "Voglio che un reboot di Lizzie sia quanto di più autentico e onesto nei confronti di Lizzie e della persona che sarebbe oggi. È quello che merita il personaggio".