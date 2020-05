Hilary Duff sarà protagonista della serie spin-off di Younger

I fan di Younger potranno gioire, poiché ViacomCBS starebbe sviluppando uno spin-off tutto incentrato sulla figura di Kelsey Peters, che sarà nuovamente interpretata da Hilary Duffy.

Secondo l'Hollywood Reporter infatti, dal creatore di Younger, Darren Star, sarebbe in programma una nuova serie comedy con protagonista il personaggio della Duff, la giovane editor collega e amica di Liza (Sutton Foster), Kelsea Peters, presente nella serie principale fin dal pilot.

Al momento non è chiaro quale sarebbe il network d'arrivo dello show prototto dagli MTV Studios (sempre proprietà di ViacomCBS), ma pare che potrebbe trattarsi Paramount Network, soprattutto vista la tendenza dello studio a vendere a terzi le proprie produzioni (come accaduto anche con Emily in Paris con Lily Collins, prima diretta verso Paramount Network, ora in procinto di essere venduta a Netflix).

Non sappiamo quando lo spin-off potrebbe eventualmente debuttare, considerando e l'attuale blocco delle produzioni, e il fatto che non sarebbero ancora stata scritta neanche la sceneggiatura del pilot, oltre al fatto che Hilary Duff è sempre legata al revival di Lizzie McGuire di Disney+, per cui si stanno ancora cercando nuovi sceneggiatori (e su cui non si hanno aggiornamenti da un po').

E voi, siete contenti di sapere che Kelsey avrà uno show tutto suo? Fateci sapere nei commenti.

Younger è attualmente alla sua settima stagione il cui debutto è in programma per questo 2020.