Hilary Duff sul revival Disney+: 'Lizzie ci guiderà negli spaventosi 30 anni'

Una delle serie più attese della neonata piattaforma Disney+ è senza dubbio il revival di Lizzie McGuire che segnerà il ritorno di Hilary Duff nei panni del suo più iconico personaggio, ormai adulta, ma con lo stesso spirito vivace di sempre, e proprio nelle ultime ore l'attrice ha approfondito questo aspetto della nuova, matura, Lizzie.

Nell'intervista rilasciata al magazine Entertainment Weekly, di cui trovate un estratto in calce, Hilary Duff ha fornito alcuni dettagli in più sul revival e sull'attuale vita di Lizzie, che ormai trentenne deve fare i conti con responsabilità che certo non immaginava durante il liceo:

"Lizzie compie 30 anni e, secondo me, è stata per tutti un'amica e una confidente: c'era nei primi momenti importanti della vita pre-adolescenziale. Ora il suo pubblico si accinge a fronteggiare gli spaventosi 30 anni e penso che sia il momento giusto per lei di tornare a guidarci in un altro momento particolare della vita.", ha detto Duff. "Sono convinta che questa sarà una grane opportunità per lei di maturare e di sostenere le tantissime ragazze all prese con tutti i momenti divertenti, le svolte epocali e tutte le sfide che affronteremo."

Vedremo anche Lizzie ad un nuovo punto della sua carriera lavorativa, anche se potrebbe non essere quello che ci aspettavamo:

"Nei primi episodi dello show è un'apprendista decoratrice di New York: ci siamo tutti divertiti insieme a lei e alla sua passione per la moda e penso che questo fosse uno dei punti chiave della serie, quindi è una svolta ovvia per il suo personaggio, tuttavia non ha ancora trovato la sua strada e questo, insieme alle sue tipiche stranezze, renderà il viaggio molto interessante."

Intanto il cast di sta lentamente delineando tra vecchie conferme e nuovi, possibili, ritorni di fiamma.