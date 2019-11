Hilary Duff ha una sorpresa per noi in un videoannuncio sul revival di Lizzie McGuire

Sugli account ufficiali di Disney+ è comparso un video, un annuncio da parte di Hilary Duff per i fan di Lizzie McGuire. Ma di cosa potrà mai trattarsi?

Probabilmente molti di voi avranno già capito, ma non vogliamo certo rovinare lo sorpresa alla nostra Lizzie!

Hilary, che nel video che trovate in calce alla notizia sfoggia già la frangetta caratteristica del suo personaggio, saluta i fan dello show e li ringrazia calorosamente per l'affetto dimostrato, e ci ricorda anche che la famiglia McGuire al completo sarà di ritorno per il revival: Mamma Jo/Hallie Todd, Papà Sam/Robert Carradine, Fratello Matt/Jake Thomas.

Ma, a proposito di ritorni, c'è qualcuno che non ha ancora menzionato... E allora ecco che l'attore si autointroduce. Sì, è proprio lui: Adam Lamberg a.k.a. David 'Gordo' Gordon.

Il migliore amico/forse-non-proprio-ma-quasi-interesse-amoroso della nostra protagonista tornerà nel revival di Disney+, che come ricordiamo sarà ambientato a New York, con una Lizzie in carriera e sulla soglia dei trenta, che vorrà festeggiare con tutti i suoi cari.

Chissà cosa sarà successo durante questi anni, e come saranno andate le cose tra lei e Gordo. Di certo, nel film Lizzie McGuire - Da liceale a Popstar (che i due citano anche in chiusura nel video, nominando l'iconico brano What Dreams Are Made Of) Lizzie sembrava aver intuito i sentimenti dell'amico... Per poi però avere bisogno di un reminder da parte della nemica/amica Kate Sanders (e da una frase sull'annuario) negli ultimi episodi della serie (se volete vedere come si è concluso lo show, sempre in calce alla notizia trovate il video con la scena finale).



Per scoprirlo non ci resta che attendere l'arrivo del revival su Disney+, sulla cui data di uscita attendiamo ancora annunci ufficiali.