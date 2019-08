Hilary Duff svela nuovi dettagli sulla trama del revival di Lizzie McGuire

Come rivelato un paio di giorni fa, Hilary Duff sta collaborando con il creatore della serie originale Lizzie McGuire, Terri Minsky, in un nuovo show revival per l'imminente piattaforma streaming Disney+, che vedrà una Lizzie trentenne che vive a New York City. Hilary Duff in un video ha svelato alcuni dettagli di quello che vedranno i fan.

"La sua vita è inquadrata in modo piuttosto perfetto" ha spiegato la Duff "Ha il suo lavoro da sogno come apprendista per un designer d'interni, una gran cosa. E ha un grazioso appartamentino a Brooklyn; nella première sarà impegnata a celebrare il suo trentesimo compleanno con gli amici. Ovviamente nulla andrà alla perfezione nella serie, e riceverà alcune notizie piuttosto grandiose al termine del primo episodio".



I fan che vorrebbero vedere insieme Gordo e Lizzie però probabilmente rimarranno delusi:"Lizzie ha uno splendido fidanzato, uno chef che lavora in un fantastico ristorante di SoHo". Niente relazione con il suo migliore amico d'infanzia, che Lizzie baciò al termine del film del 2003. Alla domanda se Gordo sia ancora presente nella vita di Lizzie, Hilary Duff è enigmatica:"Ci sono molte sorprese in serbo. I sogni di tutti saranno realizzati vedendo lo show".

Hilary Duff ha parlato anche della sua esperienza nella serie:"Per me è stato molto importante interpretarla a tredici anni, perché penso sia accattivante".

Per il momento la serie revival non ha una data d'uscita ufficiale. Hilary Duff aveva già confermato il revival nel dicembre 2018.