Hilary Swank incinta di due gemelli a 48 anni, Emmy Rossum la difende dalle critiche

La star di Million Dollar Baby, Hilary Swank, ha annunciato mercoledì di essere in attesa di due gemelli dal marito Philip Schneider. In un post su Instagram l'attrice ha mostrato il pancione, svelando la prima gravidanza. Swank ha 48 anni e la notizia ha generato diverse critiche nei suoi confronti a causa della sua età.

Un utente ha scritto:"Avrai 70 anni quando si diplomeranno al college. Potresti essere viva per il loro matrimonio, forse" ha chiosato in maniera perentoria il follower.

Al commento ha risposto una collega e amica di Swank, Emmy Rossum, che lo ha invitato ad andare a farsi f***e.



Hilary Swank, due volte premio Oscar per i ruoli in Boys Don't Cry (1999) e Million Dollar Baby (2004), è una delle attrici di Hollywood maggiormente apprezzate per la sua versatilità, e per una carriera ricca di titoli importanti che hanno contribuito a renderla famosa sin da ragazzina come Karate Kid 4 - i fan si chiedono in questo periodo se Hilary Swank tornerà in Cobra Kai - e la partecipazione alla serie teen Beverly Hills 90210.



Emmy Rossum, star di Shameless, e Swank hanno recitato insieme nel film Qualcosa di buono di George C. Wolf, adattamento del romanzo You're Not You.



Tuttavia, il ruolo di Maggie Fitzgerald nel film di Clint Eastwood è sicuramente il più famoso di Swank: su Everyeye trovate i 5 migliori film in streaming di Eastwood, tutt'oggi uno dei registi maggiormente prolifici nonostante la veneranda età.