Hilda: trailer italiano per la serie Netflix tratta dal graphic novel di Luke Pearson

Netflix ha diffuso per la visione in streaming il trailer italiano di Hilda, serie ispirata all'acclamato graphic novel di Luke Pearson edito in Italia da BAO Publishing.

La prima stagione, composta da 13 episodi, sarà disponibile dal 21 settembre. I cinque volumi di Hilda, pubblicati in Gran Bretagna da Nobrow, sono tradotti ed editi in Italia da Bao Publishing. Luke Pearson, classe 1987, è tra i giovani fumettisti che più si sono distinti nella scena britannica degli anni Duemila. Il ciclo di Hilda è un fantasy pensato per i lettori di tutte le età, contraddistinto dalle sue atmosfere costantemente candide e spensierate.

La serie è stata prodotta da Silvergate Media, mentre le animazioni sono state affidate allo studio Mercury Filmworks.

Tra le voci originali segnaliamo la presenza di Bella Ramsey, Daisy Haggard, Ameerah Falzon-Ojo, Olivier Nelson, Ilan Galkoff, Rasmus Hardiker, Kaisa Hammarlund e di Reece Pockney.

Sinossi: Hilda segue le avventure di un’impavida ragazza dai capelli azzurri che viaggia attraverso una terra selvaggia popolata da elfi e giganti, per raggiungere la vivace città di Trollberg, dove incontra nuovi amici e misteriose creature, più pericolose di quanto possa immaginare.