Hill House: ecco il primo trailer della nuova serie horror targata Netflix

Come annunciato nella giornata di ieri, Netflix ha rilasciato il primo trailer italiano di Hill House, adattamento televisivo del romanzo L'incubo di Hill House scritto da Shirley Jackson. La serie è creata, scritta e diretta da Mike Flanagan (Somnia, Il Gioco di Gerald).

Hill House sarà una rilettura in chiave moderna del popolare romanzo pubblicato nel 1959. La storia seguirà le vite di un gruppo di fratelli e sorelle che hanno passato la loro infanzia all'interno di quella che sarebbe poi divenuta famosa come la casa più infestata di tutto il paese. Ormai adulti, i protagonisti si ritroveranno forzatamente insieme per affrontare un tragico momento e affrontare i fantasmi del proprio passato, alcuni nascosti nei meandri della loro mente e altri invece annidati tra le tenebre di Hill House.



Lo show è stato scritto da Meredith Averill insieme a Flanagan, che svolgono anche il ruolo di produttori esecutivi insieme a Trevor Macey. Tra i produttori figurano anche la Amblin TV e la Paramount Television. Nel cast troviamo Carla Cugino, Timothy Hutton, Elizabeth Reaser, Oliver-Jackson Cohen, Henry Thomas, Kate Siegel, Victoria Pedretti, Lulu Wilson e McKenna Grace.



Hill House debutterà su Netflix il prossimo 12 ottobre. Potete trovare il trailer in calce alla notizia, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.