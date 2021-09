Hill House, la serie Netflix tornerà per una terza stagione? La risposta di Mike Flanagan

Il creatore di Hill House, Mike Flanagan, ha svelato le condizioni necessarie a realizzare la terza stagione dello show Netflix. Le prime due stagioni ruotano attorno ad efficaci storie di fantasmi costruite sull'idea dei traumi e dei rimpianti degli esseri umani. Entrambe le stagioni sono state apprezzate da critica e fan.

A luglio le dichiarazioni di Carla Gugino sulla terza stagione di Hill House non avevano sciolto i dubbi dei fan.

Ora Mike Flanagan, intervistato da EW, ha dichiarato:"Se le stelle si allineano in maniera tale da decidere di tornare nel mondo di Haunting, dovremmo rimanere su quanto abbiamo impostato, con la giusta storia di fantasmi e dovrebbe adattarsi davvero a Bly e Hill House".



Basata sull'omonimo romanzo del 1959 di Shirley Jackson, The Haunting of Hill House alterna due linee temporali che seguono cinque fratelli e le loro esperienze a Hill House che li perseguitano fino all'età adulta.

Anche la stagione successiva, Bly Manor è basata su uno scritto letterario, un adattamento della novella di Henry James, Il giro di vite. Anche in questo caso abbiamo una narrazione non lineare che racconta gli eventi di una ragazza alla pari americana di due bambini e le loro terrificanti esperienze all'interno di un maniero infestato.



