Hill House: nuovo suggestivo poster per la serie horror Netflix di Mike Flanagan

Dopo la release del primo trailer ufficiale, oggi arriva anche un nuovo e intrigante poster di Hill House, adattamento televisivo del romanzo L'incubo di Hill House scritto da Shirley Jackson. Lo show è creato, scritto e diretto dal talentuoso Mike Flanagan.

Rilettura in chiave moderna del popolare romanzo pubblicato nel 1959, la serie seguirà le vite di un gruppo di fratelli e sorelle che hanno passato la loro infanzia all'interno di quella che sarebbe poi divenuta famosa come la casa più infestata di tutto il paese. Ormai adulti, i protagonisti si ritroveranno forzatamente insieme per affrontare un tragico momento e affrontare i fantasmi del proprio passato, alcuni nascosti nei meandri della loro mente e altri invece annidati tra le tenebre di Hill House.



La serie è stata scritta da Meredith Averill insieme a Flanagan (Somnia, Il Gioco di Gerald), che svolgono anche il ruolo di produttori esecutivi insieme a Trevor Macey. Tra i produttori figurano anche la Amblin TV e la Paramount Television. Nel cast troviamo Carla Cugino, Timothy Hutton, Elizabeth Reaser, Oliver-Jackson Cohen, Henry Thomas, Kate Siegel, Victoria Pedretti, Lulu Wilson e McKenna Grace.



Hill House sarà disponibile su Netflix a partire del 12 ottobre. Potete trovare il nuovo poster in calce alla notizia.