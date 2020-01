Hillary: online il trailer della docuserie su Hillary Clinton

In un momento di grande caos che sta attraversando in questo periodo la politica statunitense, Hulu ha pensato bene di distribuire il primo trailer della serie documentario Hillary, incentrata sulla figura di Hillary Clinton. Diretta da Nanette Burstein, la serie è divisa in quattro parti e racconta le vicende dell'ex first lady d'America.

"Hillary è un ritratto straordinariamente intimo di una donna agli occhi del pubblico, che fornisce un accesso personale senza precedenti all'ex First Lady e segretario di Stato" ha commentato Hulu.

Il trailer mostra interviste individuali con Hillary Clinton sul suo passato alla facoltà di giurisprudenza, il suo periodo come First Lady, l'impeachment del marito Bill Clinton e le elezioni del 2016. Nel documentario appaiono anche Barack Obama e Bill Clinton, così come una serie di esperti.



La serie documentario sarà presentata in anteprima al Sundance Film Festival il prossimo 25 gennaio, e sarà disponibile su Hulu dal prossimo 6 marzo.

Hillary Clinton è già stata protagonista di un documentario, nel 2016, con il titolo Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party, diretto da Dinesh D'Souza e Bruce Schooley.

Nel 2018 era uscita l'indiscrezione di Hillary Clinton come candidata ad amministratore delegato di Facebook.

Pare inoltre che Clinton avesse considerato Tim Cook e Bill Gates per la vicepresidenza degli Stati Uniti, nel caso fosse stata eletta presidente degli USA e non battuta da Donald Trump.