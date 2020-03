Hilltop in preda al caos nel nuovo episodio di The Walking Dead

Il network AMC ha reso disponibile un video anteprima di Walk With Us, il dodicesimo episodio della decima stagione di The Walking Dead, dove si può vedere Hilltop avvolta dalle fiamme durante il feroce scontro tra i sopravvissuti e I Sussurratori.

La scena da brividi in Morning Star conferma l'attuale clima di guerra e caos che sta caratterizzando gli ultimi episodi di The Walking Dead. Un escalation di tensione che sembra raggiungerà uno dei picchi più alti durante Walk With Us, in arrivo il prossimo 15 marzo.

Il gruppo dei protagonisti, guidati da Daryl (Norman Reedus), si è riunito nei pressi della comunità di Hilltop, per difenderla dai pericolosi attacchi dei Sussurratori di Alpha, inviati dai sopravvissuti che attualmente stanno ospitando Lydia (Cassady McClincy), la figlia del personaggio interpretato da Samantha Morton.

All'interno del video è possibile notare la presenza di un nutrito gruppo di camminatori che si muovono in modo violento mentre stanno assediando la comunità. Successivamente, al centro dell'azione, c'è Daryl e poco più avanti iniziano a comparire anche Rosita (Christian Serratos), King Ezekiel (Khary Payton), Eugene (Josh McDermitt) e il resto del gruppo.

Come si concluderà lo scontro? Non ci resta che attendere l'episodio. Vi lasciamo infine alle dichiarazioni di Norman Reedus sulla longevità di The Walking Dead, ricordando che la serie viene trasmesse in Italia all'interno della programmazione del canale satellitare Fox.