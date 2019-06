Himesh Patel entra nel cast della space dramedy Avenue 5

Secondo quanto riporta Deadline, l'attore inglese Himesh Patel si è aggiunto ufficialmente al cast della space dramedy targata HBO, Avenue 5. Lo show è prodotto da Armando Iannucci di Veep. Patel vestirà i panni di Jack Malik nella comedy di Danny Boyle, intitolata Yesterday, nella quale recita per la prima volta da protagonista.

In Avenue 5, Himesh Patel interpreterà il ruolo di un giovane, Jordan Hatwal, in procinto d'iniziare la propria carriera.

Hatwal riceve la proposta di lavorare per otto settimane a bordo della prima crociera spaziale della Judd Galaxy, intenzionata a fare rotta intorno a Saturno.

Jordan accetta con entusiasmo l'incarico per tentare di diventare 'l'uomo più divertente dell'universo'. Il giovane tuttavia non avrà abbastanza materiale per terminare i propri spettacoli fino al termine del viaggio.



La sua sicurezza potrebbe, a questo punto, non durare troppo a lungo. Nel cast di Avenue 5 anche attori del calibro di Josh Gad, Zach Woods, Nikki Amuka-Bird e Rebecca Front, con Hugh Laurie nel ruolo del protagonista.

Avenue 5 vede al centro delle vicende Ryan Clark, capitano della titolata Avenue 5, con Zach Woods nei panni di Matt Spencer.

Ryan non vede l'ora di arrivare alla fine della crociera prima di passare di grado e ottenere una mansione a terra.

Josh Gad - aspirante nuovo Pinguino in The Batman - è entrato nel cast. La serie è stata ordinata lo scorso fine aprile.