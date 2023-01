Hirokazu Kore-eda, su Netflix in arrivo la sua prima serie tratta dal manga The Makanai

Domani 12 gennaio esordirà su Netflix The Makanai: Cooking For The Maiko House, serie prodotta da Hirokazu Kore-eda e basata sul manga best-seller con al centro due giovani ragazze che si trasferiscono a Kyoto per iniziare il loro addestramento come "maiko" o apprendiste geisha. Un'arte morente che in Giappone ancora resiste ed è rispettata.

Intervistato da Deadline, l'apprezzato regista giapponese di Un affare di famiglia e Le buone stelle - Broker ha ammesso di essere rimasto affascinato dal manga originale.

Il regista ha dichiarato di essere rimasto attratto dal manga originale perché si trattava di una "storia incentrata sul cibo", ma poiché non sapeva nulla della cultura delle maiko e delle case di Kyoto in cui svolgono il loro addestramento intensivo, era interessato a fare ricerche. Per certi versi, la serie ha un tema simile a quello di Un affare di famiglia, in quanto entrambe sono storie di un gruppo di persone che vivono insieme come una sorta di unità familiare, ma senza legami di sangue.

"C'era anche un'ambientazione interessante, che si svolgeva in un altro mondo come separato dall'era moderna da una sola strada", ha aggiunto Kore-eda. "Ho pensato che fosse un'ambientazione perfetta per una storia ambientata a Kyoto, incentrata sul cibo e su un gruppo di persone che vivono insieme sotto lo stesso tetto".

Kore-eda ha anche sfruttato il progetto come opportunità per fare da mentore a tre giovani registi. Dopo aver creato questo mondo, co-sceneggiato con un'altra protetta, Mami Sunada, formata attraverso la sua casa di produzione Bun-Buku, e aver diretto lui stesso i primi due episodi, ha lasciato che alcuni giovani registi dirigessero gli altri sette episodi sotto la sua supervisione. "I giovani registi non possono permettersi di fare solo lungometraggi: è importante dare loro l'opportunità di dirigere", ha affermato Kore-eda.

Per scoprire The Makanai: Cooking For The Maiko House, non resta che sintonizzarsi su Netflix il 12 gennaio. Per approfondire la figura di Hirokazu Kore-eda, vi rimandiamo alla recensione di Le buone stelle Broker, sua ultima fatica cinematografica premiata a Cannes e la recensione di Le Verità, primo film realizzato fuori dal Giappone per il regista.