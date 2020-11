His Dark Material 2, in arrivo una straordinaria app per i fan della serie HBO

Con la seconda stagione di His Dark Materials in arrivo su HBO il prossimo 16 novembre, si è deciso di creare una nuova app per iOS e Apple Watch chiamata His Dark Materials: My Daemon che aiuterà i fan della serie a mantenersi in forma.

Gli spettatori potranno interagire con i magici compagni animali che fungono da estensione delle anime dei personaggi. L'app offre molteplici combinazioni e, a seguito di un test ciascun utente avrà un diverso tipo di animale, con colori, caratteristiche e personalità differenti.

Ciascun daemon incoraggia a svolgere attività fisica, spingendo le persona ad esempio a camminare o a correre, così come incoraggia a prendersi cura di se stesso svolgendo attività ludiche e ricreative come guardare un film o chiacchiera con un amico. L'app rileva l'attività quotidiana tramite Apple Health e Spotify, sincronizzandosi con le altre varie app per il fitness, il sonno e la meditazione. Ciascuno può dire al proprio daemon come ci si sente e ricevere consigli per attività personalizzate. L'utente può anche giocare con il daemon e permettergli di esplorare il mondo che lo circonda, catturando catturare foto e video.

Inoltre, l'app trasferisce elementi narrativi della serie nella vita quotidiana di ciascun utente. Sarà possibile seguire le orme dei personaggi di His Dark Materials come Lyra e seguire una serie di attività che rispecchiano le trame dello show e connettersi con altri personaggi tra cui Iorek, Serafina Pekkala e Lee Scoresby.

I fan di His Dark Materials hanno ricevuto una gradita sorpresa per il primo episodio rilasciato nel Regno Unito. In molti si domandano se ci sarà la possibilità di vedere l'episodio cancellato di His Dark Materials.