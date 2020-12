His Dark Materials 2: ecco chi morirà nel finale di stagione

Purtroppo una volta che John riesce a rivedere suo figlio Will, i soldati del Magisterium li raggiungono e a questo punto anche John decide di sacrificarsi, per salvare Will. In calce alla notizia trovate alcuni tweet dei fan di His Dark Materials , in cui spiegano che conoscere il destino dei due personaggi non ha reso queste scene meno emozionanti. Come vi avevamo segnalato precedentemente, l'opera con protagonista Dafne Keen sarà trasmessa a partire da stasera 21 dicembre su Sky Atlantic , nel frattempo vi segnaliamo questa intervista al produttore di His Dark Materials .

Hi, yes, I'm a blubbering mess and I may never recover... 😭😭😭😭😭



I knew it was coming, but man, it hit like a train. I was wrecked reading the book so seeing it on screen was so much worse.



Probably because my own dæmon would also be 🐰 💔#howfarweflew #HisDarkMaterials pic.twitter.com/IjdmxDJf4o — Fa-La-La-La-La Felicity 🎅🐰 (@bunnyandthegirl) December 20, 2020