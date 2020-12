His Dark Materials 2: Dafne Keen collega il suo personaggio ad X-23

Durante un'intervista al produttore di His Dark Materials abbiamo scoperto i vari easter egg di Cittàgazze, nel frattempo la protagonista Dafne Keen ha voluto scherzare con i suoi fan appassionati delle storie degli X-Men.

Come sapete, l'attrice di origini spagnole è diventata famosa dopo la sua interpretazione di X-23 nel film Logan, pellicola del 2017 incentrata sul personaggio di Wolverine. Il film è stato apprezzato da critica e pubblico, anche grazie all'ottimo lavoro di Dafne Keen, che ha dato vita alla figlia e clone del mutante interpretato da Hugh Jackman. Nei giorni scorsi l'attrice ha partecipato ad una sessione di Q&A che si è tenuta su Twitter, dove i numerosi fan dell'opera di Philip Pullman hanno potuto farle delle domande, e in particolare un appassionato le ha chiesto quale sarebbe la sua forma preferita di Pantalaimon, che nel corso dei libri ha assunto diverse figure, simboleggiando la crescita della protagonista.

Ecco la risposta che potete trovare nel tweet in calce alla notizia: "Assolutamente il wolverine (ghiottone in italiano), per ragioni ovvie!". Per concludere vi segnaliamo che la seconda stagione è disponibile su Sky Atlantic, dove viene trasmessa a cadenza settimanale. Infine ecco una intervista ad Ariyon Bakare di His Dark Materials, in cui discute del suo personaggio.