His Dark Materials 2, ecco il nuovo avvincente trailer ufficiale della serie BBC ed HBO

Dopo quello pubblicato in occasione del Comic-Con, ecco che adesso è HBO a mostrare un nuovo ed estremamente avvincente trailer ufficiale dedicato all'attesa seconda stagione di His Dark Materials, omonimo adattamento della saga letteraria di Philip Pullman che vede protagonista Dafne Keen nei panni di Lyra Belacqua.

Trovate il filmato in calce alla notizia, presente sul canale YouTube ufficiale del network. Nel video è possibile vedere una breve panoramica del nuovo mondo in cui si trova Lyra, dove conoscerà Will, giovane ragazzo in fuga dal suo passato. Insieme esploreranno la città di Cittàgaze, mentre Mrs. Coulter è ancora sulle loro tracce.

Come sappiamo, in precedenza è stata rivelata la presenza di nuovi attori: oltre ai nomi che si sono già uniti al cast di His Dark Materials 2, sarà presente anche Phoebe Waller-Bridge, attrice celebre per il suo ruolo da protagonista in Fleabag. Nell'opera ispirata ai libri di Philip Pullman invece sarà la voce di Sayan Kotor, un daemon di John Parry, personaggio con il volto di Andrew Scott.



I fan hanno accolto con entusiasmo questa scelta. anche a causa del grande affiatamento presente tra i due, colleghi nelle puntate di Fleabag. Nonostante non sia ancora ufficiale, secondo vari rumor la seconda stagione farà il suo debutto nel corso del prossimo autunno. Ricordiamo che in Italia His Dark Materials farà parte del palinsesto di Sky, che ha già trasmesso le prima parte del viaggio di Lyra.



La seconda stagione andrà in onda a partire dal prossimo novembre.