His Dark Materials 2 e un sorprendente cameo: 'Abbiamo fatto di tutto per averlo'

Si è appena conclusa negli Stati Uniti e in Gran Bretagna la seconda stagione di His Dark Materials, che in Italia debutterà stasera, lunedì 21 dicembre, su Sky Atlantic. L'episodio finale è stato caratterizzato da una serie di colpi di scena e da un sorprendente cameo, di cui ha parlato Jack Thorne, ideatore e produttore esecutivo.

Nel finale di stagione di His Dark Materials, infatti, si assiste allo scioccante ritorno di Lord Asriel. Il personaggio, interpretato da James McAvoy, avrebbe dovuto essere il protagonista di un episodio stand-alone, ma i piani sono saltati a causa delle restrizioni dovute al Covid-19. Per averlo almeno in un cameo, però, Thorne ha raccontato che la produzione ha fatto i salti mortali.

"Il produttore esecutivo Dan McCulloch ha spostato le montagne per renderlo possibile, e James McAvoy, molto brillante e generoso, è entrato e ci ha regalato una giornata COVID" ha raccontato Thorne a Radio Times. "È una delle cose che ammiro di più di James: ha piantato i piedi e ha urlato al cielo, ed è stato grandioso vederlo farlo. Sono così contento che sia stato mantenuto il segreto fino a questo punto, e grato a chi ha visto l'anteprima per non aver rovinato la sorpresa."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alle anticipazioni sul finale di stagione di His Dark Materials, e alla nostra recensione dei primi episodi della seconda stagione.