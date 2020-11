His Dark Materials 2, spunta a sorpresa un'amatissima star di Game of Thrones

La seconda stagione di His Dark Material è appena iniziata ma, sono state già molte le sorprese riservate agli spettatori. In particolare c'è stato un inatteso "cross-over" con Game of Thrones particolarmente gradito dai fan della serie BBC.

Ripartendo dalla fine della prima serie, la premiere ci ha mostrato i nuovi alleati Lyra e Will esplorare Cittàgazze, un mondo parallelo deserto in cui gli adulti sono fuggiti da una minaccia invisibile nota come Spettri. Tra tutta questa azione e vari salti tra i mondi ha fatto la sua comparsa Bella Ramsey, la giovane attrice che ha ricoperto il ruolo di Lyanna Mormont in Game of Thrones.

Il suo personaggio è stato uno dei più amati nelle ultime stagioni della serie tratta dai libri di George RR Martin, e ha ucciso in modo memorabile un gigante White Walker prima di essere schiacciata a morte. In His Dark Materials 2, Ramsey interpreta Angelica, una ragazza piuttosto particolare che racconta a Lyra e Will perché gli adulti sono temporaneamente fuggiti da Cittàgazze e come gli Spettri non siano in grado di vedere i bambini. Sui social all'apparizione della ragazzina si sono rapidamente moltiplicati i commenti, e tutti hanno apprezzato le notevoli doti attoriali di questa ragazzina che ha da poco compiuto 17 anni ma che è già stata in grado di ricoprire ruoli di grande spessore.

Per ulteriori approfondimenti, date un'occhiata al trailer della seconda stagione di His Dark Materials e fateci sapere nei commenti come vi è sembrato questo primo episodio.