His Dark Materials 2, Terence Stamp si unisce al cast: ecco chi interpreterà

A poche ore dal panel del Comic-Con Home dedicato a His Dark Materials, HBO e BBC hanno annunciato tutte le new entry principali per il cast della seconda stagione della serie basata sui romanzi di Philip Pullman.

Il leggendario attore britannico Terence Stamp vestirà i panni di Giacomo Paradisi, il portatore della Lama Sottile (titolo del secondo capitolo della saga letteraria da cui è tratta la nuova stagione) che vive nella Torre degli Angeli a Cittàgazze.

Jade Anouka (Cleaning Up) sarà Ruta Skadi, strega regina che unirà le forze a Serafina Pekkala per affrontare la Magisterium. Infine, Simone Kirby (Irene O'Donnel in Peaky Blinders) ricoprirà il ruolo della dottoressa Mary Malone, la quale guida il team di ricerca della Materia Oscura all'università di Oxford.

Nella stagione 2, Lyra (Dafne Keen) si trova in una città misterioso e abbandonata conosciuta come Cittàgazze, dove incontra Will, personaggio già apparso durante gli scorsi episodi, anch'esso in fuga dal proprio passato.

Avendo terminate le riprese lo scorso settembre, His Dark Materials 2 dovrebbe arrivare regolarmente sui canali di HBO e SKY il prossimo autunno, con la data di uscita che molto probabilmente sarà annunciata durante l'evento di questa sera: per ulteriori dettagli qui potete trovare il programma del Comic-Con Home.

Intanto, la giovane Dafne Keen ha parlato delle difficoltà di interpretare Lyra Belacqua.