His Dark Materials 3: Lin-Manuel Miranda torna nel cast della serie HBO

Lin-Manuel Miranda tornerà nei panni di Lee Scoresby nella terza stagione di His Dark Materials, serie BBC in collaborazione con HBO iniziata nel 2019 e che con questa terza mandata di episodi giungerà alla sua conclusione. La serie è basata come noto sull'omonima trilogia letteraria scritta da Philip Pullman. L'appuntamento è fissato per dicembre.

His Dark Materials segue Lyra (Dafne Keen), una giovane ragazza a cui le streghe hanno profetizzato di cambiare il mondo. Nella prima stagione sono stati introdotti l'aeronauta texano Lee Scoresby, interpretato da Miranda, e il suo demone Hester. Lee appare occasionalmente nella prima stagione, ma ha un ruolo molto più importante nella seconda, quando viene incaricato dalle streghe di trovare Stanislaus Grumman, poi rivelatosi John Parry. Nel finale della seconda stagione, Lee combatte i soldati del Magisterium per permettere a Parry di fuggire, ma viene ferito a morte. Personaggio molto amato dai fan, gli spettatori sono rimasti scioccati e delusi dalla morte di Lee, soprattutto se si considera che a His Dark Materials manca ancora un'ultima stagione.

Tuttavia, durante il panel di His Dark Materials al New York City Comic Con, Miranda ha fatto un'apparizione a sorpresa via video. Ha annunciato che tornerà nello show nella terza stagione, nonostante la morte di Lee nel finale della seconda stagione di His Dark Materials. Miranda ha ringraziato i fan per il loro sostegno, dicendo: "Grazie per aver amato lo show. Non vedo l'ora di vedervi a dicembre".

Dato che His Dark Materials segue abbastanza fedelmente gli eventi dei libri di Pullman, non è una sorpresa che Miranda torni a vestire i panni di Lee nella terza stagione, dato che il personaggio fa un ritorno spettrale dopo la sua morte nei romanzi. Tuttavia, il commento di Miranda sul ritorno in "forma corporea o non corporea" potrebbe significare che, sebbene possa effettivamente tornare come fantasma, ci sono anche altre possibilità per il suo personaggio in carne e ossa. I fan saranno ansiosi di vedere il ritorno dell'aeronauta per l'ultima stagione della serie.

La terza stagione di His Dark Materials sarà l'ultima come già detto, intanto sono disponibili le prime immagini di His Dark Materials 3.