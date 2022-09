His Dark Materials 3, il look degli angeli nelle nuove immagini della serie HBO

Online sono state pubblicate delle nuove immagini della terza stagione di His Dark Materials, serie tv creata in collaborazione tra BBC e HBO, tratta dai romanzi di Philip Pullman dal titolo Queste oscure materie. Le foto mostrano il ritorno di James McAvoy e un primo sguardo al look degli angeli che vedremo nei nuovi episodi.

His Dark Materials vede Dafne Keen nei panni della giovane Lyra, una ragazza che si trova nel bel mezzo di un'avventura multiversale in un mondo in cui le anime umane esistono sotto forma di animali chiamati demoni. Nello show James McAvoy interpreta lo spietato Lord Asriel e Lin-Manuel Miranda nel ruolo dell'amico di Lyra, Lee Scoresby. Su Everyeye potete recuperare la recensione di His Dark Materials 2.



La terza stagione cercherà di adattare The Amber Spyglass, il terzo libro della saga di Pullman, che conclude l'arco narrativo di Lyra e introduce una miriade di nuovi personaggi.

Le immagini più interessanti pubblicate nelle ultime ore sono quelle degli angeli ribelli Balthamos e Baruch, protagonisti nell'atto finale della narrazione di Lyra.

Al termine della seconda stagione Lord Asriel (McAvoy) ha chiamato a sé gli angeli per aiutarlo a dichiarare guerra al Regno dei Cieli mentre la signora Coulter (Ruth Wilson) ha rapito la figlia Lyra (Keen) per portarla al sicuro nel mondo.



Sky ha promesso nuovi episodi di His Dark Materials per il 2022 e quindi i fan si aspettano grandi sorprese dalla serie.