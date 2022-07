His Dark Materials 3, Sky promette nuovi episodi per il 2022: tutto ciò che sappiamo!

Le riprese di His Dark Materials 3 sono terminate e come confermato anche da Sky, il ritorno della serie è atteso entro la fine del 2022, quando i nuovi episodi arriveranno anche in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW.

La terza stagione della saga fantasy targata HBO e BBC, tratta dalla trilogia best seller di Philip Pullman (edita in Italia da Salani Editore), adatterà l’ultimo capitolo della saga letteraria, “Il cannocchiale d’ambra”: ambientata su un pianeta diverso dalla Terra in cui le persone camminano con al fianco un “daimon”, ovvero un animale che ne incarna l’anima, la trilogia racconta la storia di Lyra, interpretata dalla giovanissima Dafne Keen (Logan – The Wolverine), che nei prossimi episodi tornerà accanto a Ruth Wilson (acclamata co-protagonista di The Affair, serie tv per la quale ha vinto un Golden Globe) nei panni di Mrs. Coulter.

Nei nuovi episodi, Lyra, la ragazza della profezia, e Will (Amir Wilson), il nuovo portatore della “lama sottile” della seconda stagione, un coltello speciale che può aprire finestre tra i mondi, viaggeranno attraverso molteplici universi per trovarsi e proteggersi a vicenda.

Ricordiamo che His Dark Materials è stata rinnovata per una terza stagione nell'ormai lontano 2020, ma la produzione è stata rallentata dai numerosi lockdown anti-covid che si sono susseguiti nel corso degli scorsi mesi. Con l'uscita prevista per i prossimi mesi un primo trailer di His Dark Materials 3 sarà ormai imminente, dunque rimanete sintonizzati.