His Dark Materials: Andrew Scott farà parte della serie HBO

Il cast di His Dark Materials si arricchisce della presenza di Andrew Scott che durante la seconda stagione della serie fantasy co-prodotta da HBO e BBC interpreterà il colonnello John Parry.

La notizia è stata resa pubblica grazie a una foto che ritrae Scott in compagnia dell'attore Lin-Manuel Miranda (Lee Scoresby). L'interprete del professor Moriarty nella serie TV Sherlock sarà inoltre il padre di Will Parry (Amir Wilson) nonché il Doctor Stanislaus Grumman che arriverà per caso nel mondo di Lyra e diventerà un rinomato sciamano.

His Dark Materials è l'adattamento televisivo dell'omonimo romanzo di Philip Pullman. Protagonista della storia è appunto Lyra, una ragazzina che vive all'interno di un mondo parallelo. In questa realtà le persone vivono con un daimon che li segue, ovvero la manifestazione stessa dell'anima. Lyra verrà a conoscenza di un piano diabolico che prevede il rapimento di alcuni bambini e inizia anche un'avventura per cercare di capire il mistero che si cela dietro il fenomeno chiamato Polvere. La ragazza farà amicizia con il coraggioso Will e insieme cercheranno di affrontare i pericoli che li attendono.

Il cast di His Dark Materials vede la presenza di altre celebrità come James McAvoy (Lord Asriel) e Ruth Wilson (Marisa Coulter). La prima stagione della serie sarà trasmessa durante la fine del 2019, anche se non si conosce ancora la data della premiere. Potete comunque visionare il trailer di His Dark Materials reso pubblico da BBC lo scorso luglio.