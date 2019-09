His Dark Materials: annunciata la data della premiere della serie fantasy di HBO

Una delle serie TV più attese, His Dark Materials, ha finalmente una data per la premiere. L'annuncio è stato dato dal network HBO che insieme a BBC One è responsabile del progetto basato sull'adattamento dell'omonimo serie di romanzi dello scrittore Philip Pullman.

Tutti i fan dell'opera letteraria (e non solo) saranno lieti di sapere che manca davvero poco per il debutto della prima stagione della serie che avrà tra i protagonisti attori del calibro di James McAvoy (Split) e Ruth Wilson (Luther). Il prossimo 4 novembre sarà infatti disponibile His Dark Materials all'interno della piattaforma di HBO.

Durante la prima stagione assisteremo alle peripezie di Lyra (Dafne Keen) una bambina che abita all'interno di un mondo parallelo a quello reale. La particolarità di questa dimensione è che ogni persona è accompagnata da un personale daemon, ovvero una manifestazione concreta e visiva della propria anima. La storia di Lyra si intreccerà con quella di un altro bambino, Will, e insieme cercheranno di risolvere il mistero che si cela nel particolare fenomeno chiamato Polvere e fare luce sugli strani rapimenti di alcuni bambini.

La fiducia nei confronti della serie è molto elevata tanto che è stata già ordinata una seconda stagione in cui sarà presente anche Andrew Scott, l'interprete del celebre Moriarty, nemesi di Sherlock Holmes all'interno della serie TV Sherlock. Vi lasciamo infine, nel caso non l'aveste ancora guardato, al trailer di His Dark Materials.