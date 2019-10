His Dark Materials: la Anton vuole diventare un punto di riferimento in Europa

In attesa di vedere il primo episodio di His Dark Materials in anteprima al Lucca Comics & Games, la compagnia che ha finanziato e co-prodotto la serie per BBC e HBO, la Anton, ha svelato i suoi ambiziosi piani per il futuro.

"Siamo in un grande momento e il nostro volume di affare è molto più alto di quanto lo sia mai stato" ha commentato il CEO e fondatore Sébastien Reybaud parlando con Deadline. "Siamo molto felici di dove ci troviamo adesso. Abbiamo svoltato il business nel 2016 quando abbiamo organizzato un management Buy-out. Siamo passati dall'essere co-finanziatori passivi di un partner di Studiocanal a operatori con diverse attività. Quest'anno abbiamo visto i risultati di due anni di duro lavoro e attualmente stiamo investendo circa $100 milioni all'anno in progetti cinematografici televisivi."

Oltre a His Dark Materials, tra i prossimi titoli in arrivo per la compagnia ci sono Shaun, vita da pecora: Farmageddon - il film e Greenland, film d'azione con protagonista Gerard Butler. "Il nostro modello di co-produzione sta andando a piena velocità con diversi partner. Inoltre abbiamo in produzione quattro film nostri. Il prossimo anno speriamo di fare la stessa cosa anche in TV."

La prima stagione della serie fantasy debutterà a novembre su HBO e BBC One, mentre per vederla su Sky Atlantic dovremo attendere gennaio 2020. Guardate il trailer di His Dark Materials.