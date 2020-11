His Dark Materials, Ariyon Bakare parla del suo personaggio e svela di aver avuto il Covid

Ariyon Bakare ha conosciuto molte difficoltà nella sua vita. Da senzatetto durante la sua adolescenza a East London alla perdita di membri della famiglia in rapida successione durante le riprese di una serie della BBC del 2015, ora può aggiungere il COVID-19 a questa lista.

L'attore britannico-nigeriano, che torna sullo schermo questo mese nella seconda stagione di His Dark Materials, è stato colpito dal virus durante le prime fasi della pandemia nel Regno Unito. L'incertezza sulla malattia in quel momento, dice Bakare a Variety, insieme allo stare a casa da solo, ne hanno fatto un'esperienza "terrificante".



"Non sapevo di averlo perché non mi hanno nemmeno lasciato andare in ospedale per fare il test, ma ho avuto ogni singolo sintomo a cui potresti pensare e mi sono ammalato molto", dice. "Era difficile. Il senso di isolamento, lo stato mentale. E l'ho trovato davvero difficile perché non potevo vedere i miei amici o la mia famiglia. Ero sempre su un aereo, ma in quel momento la mia vita si è fermata in modo drammatico."



È stato un periodo difficile per Bakare, ma come ha fatto per gran parte della sua vita, si è ripreso e ne è uscito con rinnovata determinazione creativa. Da allora l'attore ha girato due film uno dopo l'altro e, nei suoi tempi morti, ha scritto poesie e registrato musica. Attualmente sta scrivendo la sceneggiatura di un film per un cast composto tutto da attori di colore under 25 che ha il sapore di Il talento di Mr. Ripley mentre esplora la psicosi nell'era dei social media.



"Mi piace scrivere grandi storie e creare grandi mondi", dice. La sceneggiatura risultante, spera, sovvertirà le rappresentazioni stereotipate della comunità nera.



Certamente, Hollywood non è mai stata più pronta per queste narrazioni in un anno che ha visto una resa dei conti globale sul razzismo sistemico.

La morte di George Floyd e Breonna Taylor ha scatenato l'indignazione globale, rinvigorito il movimento Black Lives Matter e costretto ogni industria a confrontarsi con la propria complicità nella discriminazione razziale, compreso il mondo dello spettacolo.



Ora con Kamala Harris, una donna di colore e indiana, in viaggio per la Casa Bianca, Bakare spera che la conversazione sulla razza indurrà un cambiamento efficace negli atteggiamenti e nei pregiudizi, ma è ancora scettico.



"Abbiamo i prossimi quattro anni di una donna di colore come vice presidente e questo è un grande passo avanti, quindi c'è un grande bisogno di cambiamento", dice. "Mi sento positivo ma ho anche una leggera trepidazione perché ho visto in passato persone che facevano tutte queste iniziative e sono poi letteralmente cadute nel dimenticatoio".



I giovani sono i veri catalizzatori del cambiamento, afferma Bakare. "Abbiamo combattuto per così tanti anni, poi ci stanchiamo e poi arriva una nuova generazione", dice. “È quasi autorizzante per noi vecchietti dire 'Ti staremo dietro e diremo anche di no', perché non puoi essere nello stesso posto ancora e ancora e ancora. È come in Ricomincio da capo, ma penso che sia stata una mossa enorme questa volta."



Bakare ha interpretato un ex biologo nell'horror di fantascienza Life, un lupo mannaro nella serie Amazon Carnival Row di cui potete leggere la nostra recensione, e attualmente interpreta il ruolo dell'antagonista Lord Carlo Boreal in His Dark Materials, il dramma della HBO e della BBC basato sulla serie di romanzi fantasy di Philip Pullman.



La seconda stagione è guidata da Dafne Keen e Amir Wilson nei panni di Lyra e Will, rispettivamente, due ragazzi speciali coinvolti in una profetica battaglia mistica con Bakare che interpreta un difensore di alto rango del Magistero, un potere teocratico autoritario nel mondo dei demoni, che trascorre più tempo nel "nostro mondo" alla ricerca del potere.



Boreal si sta muovendo per se stesso, una spinta all'autonomia che Bakare può capire: "Ho avuto una vita da montagne russe con alti e bassi eccezionali", dice. “Nel mondo del Magisterium, Boreal è un backbencher. Ma qui in questo mondo, si sente come se avesse potere, quindi mi sono ispirato al fatto di essere un ragazzo che ha visto le persone avere tutto e volere quello che hanno".



His Dark Materials vanta un cast impressionante composto da personaggi di diverse etnie per riflettere la multiculturale Gran Bretagna di oggi. Bakare, certamente, è meno interessato alle produzioni completamente bianche e dice "ci si sente estranei quando le storie sono completamente incentrate sui bianchi". Tuttavia, ha affrontato critiche quando è stato annunciato il suo casting come Boreal.



"I primi commenti sono stati, 'Oh mio Dio non dovresti interpretare questa parte perché sei un ragazzo nero e il personaggio è sicuramente un uomo bianco'", dice l'attore. “Beh, ho letto questi libri e non ho visto di che colore è, ho visto il personaggio. Alla fine della giornata, si tratta di veridicità all'interno della storia fintanto che serve il testo e serve il dramma".



In definitiva, Bakare crede che il respingimento contro i casting diversificati sia il prodotto di una forte "minoranza" e non rappresentativo di un pubblico che è sempre più disposto a godersi storie presentate con una gamma più ampia di colori.



"Ci vuole tempo perché le persone cambino la loro prospettiva su qualcosa, ma arriverà un punto in cui le persone guarderanno il dramma e diranno: 'Questi sono grandi attori, questa è una grande storia e rappresenta il mio mondo.' E il mondo è pieno di persone di tutte le culture diverse", dice. “Questo è ciò di cui sono entusiasta. Voglio vedere tutti i diversi percorsi di vita. Adoro l'effetto arcobaleno."



Leggi la nostra recensione dei primi cinque episodi della seconda stagione di His Dark Materials e preparati a scaricare una straordinaria app dedicata ai fan della serie.