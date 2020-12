His Dark Materials: Un attore vorrebbe ritornare nella terza stagione della serie di HBO

Nei giorni scorsi è andato in onda il finale di stagione di His Dark Materials 2. I numerosi appassionati dei libri di Philip Pullman sono quindi ansiosi di scoprire qualche dettaglio in più riguardo i prossimi episodi inediti. Ecco l'intervista ad uno degli attori principali dello show.

Stiamo parlando di Lin Manuel Miranda, volto di Lee Scoresby, alleato della protagonista Lyra. Come avete letto in una notizia precedente, Lee si è sacrificato nel corso del finale di stagione per fermare gli agenti che inseguivano Lyra, permettendo anche al suo amico John Parry di scappare. Nonostante questo l'attore ha dichiarato di essere interessato a lavorare anche alle puntate della terza stagione, ecco cosa ha affermato rispondendo alle domande dei giornalisti di Variety: "Per adesso non c'è niente di certo, ma ho sempre detto ai dirigenti di Bad Wolf Production che mi diverto molto e sono sempre a loro disposizione. Se pensano che Lee ed Hester possano tornare in azione in forma corporea o incorporea allora ci sarò. Ma hanno appena saputo del rinnovo, quindi non so se hanno già iniziato a pensare a queste cose".

Gli appassionati della saga di libri sperano quindi di rivedere Lee, anche se per ora non è ancora stato confermato nulla. Per concludere vi lasciamo con la notizia di un inaspettato cameo presente in His Dark Materials 2.