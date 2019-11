His Dark Materials: il compositore della colonna sonora parla della serie

Manca pochissimo all'anteprima mondiale di His Dark Materials che verrà mostrata al Lucca Comics & Games, così per ingannare l'attesa vi presentiamo questa intervista al compositore della colonna sonora della serie TV prodotta da HBO.

Ad occuparsene sarà Lorne Balfe, già conosciuto per il suo lavoro in "Mission: Impossible - Fallout" e "The Crown", che rivela ai microfoni di ComicBook.com di essere un grande fan dell'opera scritta da Philip Pullman: "Per me ha la stessa importanza di altre opere quali Harry Potter e Star Wars. Appena ho saputo del progetto, dovevo farne parte. È sempre difficile quando si compone musica per opere letterarie, perché tutti hanno creato nella loro mente una musica mentre leggevano il libro, e devi riuscire a non incasinarla". L'intervista continua con il musicista che rivela quali sono state le sue influenze maggiori mentre scriveva i brani della serie TV: "Ho sempre considerato questi libri come se fossero in stile steampunk. So che esistono diversi mondi e che non sappiamo con certezza il livello tecnologico, né se è ambientata nel presente o nel passato, per questo a livello musicale ho iniziato subito a mischiare pezzi orchestrali insieme ad altri di elettronica. Ma i pezzi con l'orchestra sono stati modificati così da renderli molto diversi e dare l'impressione di essere eterei".

Ricordiamo che la serie TV andrà in onda su Sky Atlantic a partire dal prossimo 1° gennaio 2020, mentre aspettiamo vi lasciamo con il trailer italiano di His Dark Materials.