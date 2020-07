His Dark Materials: Dafne Keen rivela le difficoltà del suo ruolo

Dopo le conferme sulla seconda stagione di His Dark Materials, i fan sono in attesa di scoprire qualche dettaglio in più sulle puntate inedite. Nel frattempo Dafne Keen ha svelato qualche retroscena sul suo personaggio.

L'interprete di Lyra Belacqua ha risposto alle domande dei giornalisti di ComicBook.com, rispondendo alla domanda sulle difficoltà di portare in scena un personaggio così amato dai lettori di tutto il mondo. Ecco il commento di Dafne Keen: "Avevo un po' di pressione, perché come avete detto è un personaggio amato da molte ragazze, è un modello per tutti quelli che hanno letto il libro. È una vera eroina, per questo è stato molto difficile interpretare questo gigante della letteratura. Ma quello che mi sono detta prima di iniziare a registrare la serie è stato qualcosa del tipo, cercherò di fare del mio meglio. Ho parlato con Philip, con Jack, con Jane, tutti abbiamo cercato di fare del nostro meglio. A parte quello non ho potuto fare molto altro".

Nell'intervista Dafne Keen rivela di aver letto i libro dopo aver ottenuto la parte, diventando subito una grande fan riuscendo a leggerli tutti nell'arco di due settimane. In attesa della data di uscita della seconda stagione, vi lasciamo con la nostra recensione delle prime quattro puntate di His Dark Materials.