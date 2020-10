His Dark Materials, diamo un'occhiata ai personaggi con i poster della stagione 2

Dopo l'annuncio della data di uscita della seconda stagione, HBO continua a stuzzicare la curiosità dei fan di His Dark Materials pubblicando sui suoi canali social anche i character poster ufficiali. Sulla pagina Facebook della serie sono apparse le immagini dei protagonisti, ognuna delle quali accompagnata da una breve didascalia.

Il post, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, mostra il poster di Lyra (interpretata da Dafne Keen) presentandolo così: "Il suo viaggio è appena cominciato". A seguire vediamo quello di Will (Amir Wilson), per il quale, come recita la didascalia, "È ora di incontrare il suo destino"; il personaggio di Marisa Coulter (Ruth Wilson), invece, "Non si fermerà davanti a nulla per riavere indietro Lyra".

Tra gli altri attori raffigurati ci sono poi Ariyon Bakare (Lord Carlos), che "Sa qual è la posta in gioco in entrambi i mondi", e Andrew Scott, "Un uomo dal misterioso passato".

La seconda stagione di His Dark Materials seguirà la trama del secondo libro della saga di Philip Pullman, La lama sottile. I nuovi episodi debutteranno su HBO il prossimo 16 novembre.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al trailer ufficiale di His Dark Materials 2. Ruth Wilson ha anticipato che il suo personaggio farà cose orribili.