His Dark Materials: James McAvoy ha trovato la CGI 'intimorente'

His Dark Materials sarà una serie che conterà molto sull'uso della CGI. Come sapranno i fan della trilogia scritta da Philip Pullman, i vari personaggi sono accompagnati da un daimon, una sorta di manifestazione fisica dell'anima delle persone, che assume la forma di un animale. James McAvoy è stato "stranamente intimorito" da questo aspetto.

L'attore, che nella serie sarà Lord Asriel, ha spiegato infatti che sapere di avere sempre al fianco la propria versione animale generata al computer è qualcosa che richiede un po' di pratica, soprattutto all'inizio. "Ciò che è stranamente intimorente è che per ogni personaggio in scena, per ogni attore, c'è un altro personaggio, c'è un'altra metà di me che è mostrata in CGI".

Il problema è che mentre si recita non si ha idea di come sarà di fatto il proprio daimon. "Da attore tu dici 'bene, provo a fare del mio meglio' Ma tu non sai come sarà quella cosa in CGI. Potrebbe essere un pupazzo. Potrebbe essere qualcosa di non molto bello. Ma tu devi comunque completare la scena".

McAvoy è consapevole della grande quantità di lavoro necessaria a inserire gli elementi di CGI nello show e ha spiegato che i personaggi non si limitano a sembrare fotorealistici ma "agiscono, sono complementari e reagiscono". Ed è proprio qui che si annidavano i timori dell'attore, spaventato dal fatto che "non importa cosa facciamo; potrebbe essere un incubo assoluto se i daemon sembrassero come Il re Leone degli anni 90. Capite cosa intendo?".



His Dark Materials debutterà il tre novembre su BBC One, il quattro novembre sulla HBO. In Italia, invece, sarà disponibile da gennaio 2020 su Sky Atlantic e Now Tv. La serie sarà in anteprima mondiale a Lucca Comics&Games, dove verrà mostrato il primo episodio. Nell'attesa, vi ricordiamo che è stato pubblicato il trailer ufficiale di His Dark Materials.