His Dark Materials, James McAvoy: ''Non so se Asriel ama davvero sua figlia''

Con il trailer di His Dark Materials 3 rilasciato poco più di un mese fa, l'attesa per la terza stagione della serie sta per terminare. A pochi giorni dal debutto dei nuovi episodi su HBO, James McAvoy ha raccontato qualcosa in più sul suo Lord Asriel.

Tratta dai libri di Philip Pullman, la serie è incentrata su Lyra Belacqua (Dafne Keen) che comincia la sua storia dopo il rapimento di alcuni bambini a Londra. È una Londra alternativa quella nelle quale cresce Lyra, perché governata dal potente ordine religioso Magisterium. McAvoy interpreta Lord Asriel, il padre assente di Lyra, che sembra più preoccupato nel condurre la sua guerra contro l'Autorità - l'equivalente di Dio nel loro universo - che nel crescere sua figlia.

Proprio sul suo rapporto con la figlia l'attore ha svelato qualche elemento in più, in una delle recenti interviste che stanno scandendo il conto allo rovescia per l'uscita ufficiale della terza stagione di His Dark Materials. Al di là di ogni intreccio narrativo, il fulcro del racconto è la crescita di Lyra ed il suo inevitabile rapporto/non rapporto con le figure genitoriali. La protagonista è distante infatti sia dal padre che dalla conflittuale madre, la signora Coulter (Ruth Wilson).

Ma Asriel ama davvero sua figlia? "Ad essere onesto con voi, non lo so", ha rivelato McAvoy che ha poi continuato: "Penso che alla fine dovrà scegliere se essere un padre o meno, ma non credo che conosca realmente sua figlia e, se la ama, è un tipo di amore molto distante da quello che conosco io".

In attesa dell'uscita ufficiale della terza stagione, nella quale potremo forse scoprire qualcosa in più su Lyra e suo padre, qui potete recuperare la nostra recensione della seconda stagione di His Dark Materials!