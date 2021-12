His Dark Materials, James McAvoy pubblica una foto di Lord Asriel e stuzzica i fan

La terza ed ultima stagione di His Dark Materials sta per arrivare e James McAvoy è impaziente quanto i fan di scoprire come finirà la serie basata sull'omonima trilogia di libri di Philip Pullman.

Con un post su Instagram, che trovate in calce alla notizia, l'attore ha espresso tutto il suo entusiasmo sull'ultima stagione in arrivo. Pubblicando una foto di Lord Asriel che fissa qualcosa fuori dallo schermo mentre si trova in quello che sembra essere il suo forte, McAvoy ha scritto nella didascalia: “Can’t wait for season 3 of #hisdarkmaterials”.



La serie si è presa qualche libertà rispetto ai libri in alcune occasioni, ma è riuscita a rimanere relativamente vicina al suo materiale originale, il che spiega l'assenza di McAvoy durante la seconda stagione, poiché Asriel non compare nel secondo libro di His Dark Materials, intitolato The Subtle Knife. Sebbene alcuni rumors volessero un episodio interamente dedicato a Lord Asriel nella seconda stagione, i problemi legati al COVID hanno cancellato questi piani.

Indipendentemente da questo, l'interpretazione di McAvoy nei panni dell'enigmatico Asriel rende la serie così eccezionale, e come i fan dei libri sapranno ci sono grandi cose nell'arco del personaggio previste nella terza stagione che arriverà nel 2022. Vi lasciamo con la nostra recensione di His Dark Materials 2 in attesa dei nuovi episodi!