Arriva il trailer di His Dark Materials, nuova serie HBO

La HBO continua sul filone delle grandi produzioni d'impatto e questa volta si cimenta in un nuovo, attesissimo progetto con la BBC: appena annunciato con il trailer l'arrivo della serie TV "His Dark Materials" ispirata all'omonima saga per ragazzi scritta da Philip Pullman, resa ancor più famosa dal film "La Bussola d'Oro" del 2007.

Dopo la distribuzione del teaser trailer, His dark Materials ha fatto tanto parlare di sé proprio a causa del vuoto lasciato nel 2007 dal film ispirato al primo capitolo della trilogia che vede Nicole Kidman e Daniel Craig nel ruolo di antagonisti della piccola Lyra.



Il trailer mostra sequenze ricche d'azione, e di ambientazioni, Lyra esplorerà ogni angolo del mondo pu di ritrovare il suo amico scomparso, arrivando persino a varcare i confini dell'universo per esplorarne di nuovi. Temibili avversari, tradimenti ed una vera e propria guerra sono solo alcune delle ardue prove che l'attendono.

Il cast presenta nomi di spicco quali Dafne Keen (Logan) nel ruolo di Lyra e James McAvoy che interpreterà suo zio Asriel al quale, dice, si sente legato "più che ad ogni altro ruolo" mai avuto. A rendere unico l'universo steampunk di Pullman sono gli animali, a prima vista comuni, ma con poteri simili ai famigli delle streghe: sono infatti in grado di parlare e indissolubilmente legati alle anime dei padroni. Per renderli quanto più verosimili possibile verranno doppiati e aggiunti in CGI, ma pare che per aiutare gli attori sul set siano stati usati cuccioli di varie razze.

La stesura della sceneggiata destinata a BBC One è stata affidata nel 2015 a Jack Thorne (National Treasure) e lo stesso Pullman è tra i produttori esecutivi. Le aspettative sono alte e secondo rumor confermati dallo stesso Mc Avoy, anche alcune vicende di "The Book of Dust" potrebbero trovare spazio nella serie, che debutterà il 4 novembre sull'HBO, mentre in Italia sarà disponibile su Sky Atlantic.