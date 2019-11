His Dark Materials: il nuovo trailer anticipa alcuni avvenimenti della serie

Come avete potuto leggere in una precedente notizia, la prima puntata di His Dark Materials è stata un grande successo di pubblico, raggiungendo cifre record di ascolti. Sarete entusiasti quindi di vedere questo nuovo trailer dedicato alle prossime puntate della serie.

Il secondo episodio si intitolerà "The Idea of North" e andrà in onda lunedì 11 novembre. Nel video presente in calce alla notizia è possibile vedere un breve promo della puntata. Ecco la sinossi ufficiale condivisa dall'emittente televisiva HBO: "Lyra arriva a Londra per vivere la sua nuova vita, il suo obiettivo è trovare Roger con l'aiuto di Mrs. Coulter. Gli Gyptians sono sempre alla ricerca dei bambini scomparsi e dei misteriosi Gobblers". La puntata sarà diretta da Tom Hooper e sceneggiata da Jack Thorne.

La trasposizione per piccolo schermo dell'opera di Philip Pullman sta avendo un grande successo di pubblico, anche grazie alla bravura dei suoi interpreti: nel cast troviamo infatti Dafne Keen, Ruth Wilson, James McAvoy, Lin-Manuel Miranda e molti altri. Se non vedete l'ora di vedere la prima stagione della serie vi consigliamo il trailer italiano di His Dark Materials, mostrato durante il Lucca Comics & Games, che svela la data di uscita dello show in onda prossimamente su Sky Atlantic.