His Dark Materials: online il trailer della Stagione 3 presentato al New York Comic-Con!

Dopo le anticipazioni sul ritorno di Lin Manuel Miranda nel cast, oggi HBO ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale della terza stagione di His Dark Materials - Queste Oscure Materie. Come noto, questa terza stagione sarà anche quella conclusiva della serie prodotta in collaborazione tra BBC e HBO. Potete vedere il filmato dopo il salto.

Al centro del trailer viene dato spazio al Lord Asriel di James McAvoy, che torna nella serie in grande stile dopo essere stato assente per tutti gli episodi della seconda stagione. Sta costruendo un esercito, che comprende streghe e angeli ribelli, per abbattere l'Autorità, che è essenzialmente Dio. "Sto radunando i più grandi da ogni mondo per aiutarmi a fare la guerra", dice Asriel nel trailer. "Non sono che un braccio della bestia", aggiunge poi. "Se tagliamo la testa, il resto crollerà".

Al suo fianco, mentre raduna le truppe contro il Paradiso, ci sono la strega Serafina Pekkala (Ruta Gedmintas) e un nuovo personaggio, il Comandante Ogunwe, leader delle forze militari di Asriel, interpretato dall'attore Adewale Akinnuoye-Agbaje. Vediamo anche alcuni scorci degli angeli, che già avevamo visto nelle prime immagini di His Dark Materials 3, e il regno dei cieli nascosto tra nuvole elettrificate.

"È McAvoy nei panni di un Asriel scatenato", ha dichiarato in precedenza a Entertainment Weekly la produttrice esecutiva Jane Tranter.

"È uno stronzo e un pessimo padre", ha detto McAvoy a proposito del suo personaggio. "Lo fa per le giuste ragioni, ma lo fa nel modo sbagliato. La destinazione è più importante del viaggio e il fine giustifica totalmente i mezzi per lui. È un leader, qualcuno che vuole cambiare il mondo, un pensatore e un uomo che agisce mettendo da parte l'essere un padre".

La terza stagione adatta gli eventi de Il cannocchiale d'ambra, il terzo romanzo della trilogia di Philip Pullman Queste Oscure Materie. Dafne Keen torna nel ruolo della figlia di Asriel, Lyra Belacqua, ora la profetizzata figlia di Eva, vista l'ultima volta in compagnia della nefasta madre, la signora Coulter (Ruth Wilson).

His Dark Materials 3 debutterà su HBO e HBO Max il 5 dicembre con i primi due episodi.