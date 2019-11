His Dark Materials: ecco perché un daemon è privo di organo genitale

Il primo episodio di His Dark Materials ha introdotto agli spettatori vari elementi fondamentali della saga di Philip Pullman e quindi dello show, come la piccola protagonista Lyra e soprattutto i daemon, gli animali guida che altro non sono che la manifestazione in forma animale dell'animo del personaggio a cui appartengono.

Un aspetto in particolare dei daemon, però, sembra aver mandato in crisi la produzione: questi, infatti, hanno la peculiarità di essere sempre di genere opposto al loro proprietario. Ad un personaggio maschio, dunque, apparterrà un daemon femmina e viceversa.

Tutto bene fin qui, non fosse che il rappresentare uno in particolare dei daemon maschi avrebbe potuto causare qualche imbarazzo: il daemon in questione è quello di Mrs. Coultier ed ha le sembianze di una piccola scimmia di cui, per evitare situazioni spiacevoli, gli addetti ai VFX hanno preferito non rappresentare alcun organo genitale.

"Abbiamo deciso di rendere la scimmia dorata un ibrido, per una serie di ragioni. Si è trattato principalmente di un problema di organo genitale maschile. Sul serio, non dirò bugie! E poi la stessa Mrs. Coultier è piuttosto particolare come personaggio, per cui abbiamo preferito agire in questo modo" ha dichiarato il supervisore Russel Dodgson.

Il primo episodio di His Dark Materials, comunque, sembra aver praticamente spaccato in due i fan; da Lucca, invece, lo scrittore Philip Pullman si è dichiarato fiducioso su un eventuale adattamento dei prequel.