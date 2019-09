His Dark Materials: ecco perché sono state girate due stagioni in rapida successione

His Dark Materials non ha ancora debuttato, eppure alcuni attori hanno già finito di girare le proprie scene della seconda stagione, come nel caso di Lin-Manuel Miranda (Lee Scoresby), che nei giorni scorsi ha comunicato la notizia ai propri fan. La produttrice Jane Tranter ha spiegato che c'è una ragione precisa per questa decisione.

Il rinnovo di His Dark Materials per una seconda stagione, arrivato circa un anno fa, ha permesso infatti di pianificare meglio lo sviluppo dello show, che ricordiamo essere l'adattamento della trilogia omonima scritta da Philip Pullman. Per questo, gli autori hanno deciso di dedicare una stagione al primo libro (La bussola d'oro) e una al secondo, ossia La lama sottile.

Gli eventi dei due volumi, però, avvengono a poche ore di distanza e, come ha raccontato Tranter, far trascorrere un anno tra le riprese sarebbe stata una cattiva scelta, considerando pure l'età della protagonista Dafne Keen (Lyra Belacqua), che ha 14 anni ed è in piena fase di crescita.



Tranter, che aveva già raccontato di come vuole riproporre la stessa profondità dei romanzi di Pullman, ha dichiarato: "All'improvviso sono più alti di dieci centimetri e anche le loro voci sono diverse". Così si è cercato di lavorare in tempi ravvicinati. "Non potevamo lasciar scorrere più tempo di quello che c'è tra la fine delle riprese con Dafne Keen, avvenute a dicembre del 2018, e la loro ripresa a luglio 2019. Si tratta dell'intervallo più grande che potevamo permetterci e comunque dobbiamo impegnarci a far sembrare che siano passate solo poche ore".



La prima stagione di His Dark Materials, di cui potete vedere il trailer ufficiale, è in arrivo il 4 novembre su HBO, mentre in Italia sarà trasmessa da Sky Atlantic.