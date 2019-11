His Dark Materials perde altri 300 mila spettatori dopo l'uscita del terzo episodio

Dopo il suo ottimo esordio due settimane fa, His Dark Materials ha continuato a perdere audience di episodio in episodio, con il terzo che ha registrato un drastico calo di 300 mila spettatori, mentre a vincere il weekend inglese è stato il mediocre adattamento de La guerra dei mondi.

Domenica sera, His Dark Materials è stato guardato da 5,4 milioni di telespettatori, sceso rispetto ai 5,7 della scorsa settimana che già erano in calo rispetto ancora ai 7,2 milioni del primo episodio. I dati in realtà sono destinati a migliorare dopo la messa online dell'episodio, dato che già il pilot aveva visto un incremento fino a 9,4 milioni, cifra che lo ha reso il secondo show drama più visto in Inghilterra dopo Line of Duty, che ha registrato invece 12,1 milioni.



The War of the Worlds con Rafe Spall ed Emily Tomlinson della BBC One è stato lanciato sul piccolo schermo con successo, registrando infatti 4,7 milioni di telespettatori. La nuova versione de La guerra dei mondi è in realtà una produzione di qualità mediocre che ha poco o nulla da spartire con il promettente e fedele lavoro di adattamento dell'opera di Pullman, che però sta faticando ad attecchire nel cuore dei fan.



Vedremo come evolveranno le cose.