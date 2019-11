His Dark Materials: Philip Pullman saluta Lucca, spera in un adattamento dei prequel

Philip Pullman si presenta sotto forma di videomessaggio al Lucca Comics & Games, dove stuzzica i fan di His Dark Materials augurandosi un adattamento televisivo anche per la serie prequel, The Book of Dust.

Tempo fa, dopo varie speculazioni sull'inclusione di elementi di The Book of Dust nella serie HBO His Dark Materials, avevamo riportato delle immagini che parevano confermare parti de Il Libro della Polvere nello show.

Oggi, 2 novembre, secondo quanto ci comunicano anche i nostri redattori presenti all'evento, Philip Pullman, subito dopo aver fatto i suoi saluti al pubblico del Lucca Comics & Games, avrebbe espresso il desiderio di vedere un adattamento televisivo anche per i nuovi libri.

Ambientato 10 anni prima di Northern Lights/The Golden Compass, La Belle Sauvage, il primo volume della nuova trilogia prequel (e in alcuni casi parallela) di His Dark Materials, sarà incentrata su Lyra Belacqua.

"Il nucleo di The Book of Dust è la lotta tra un'organizzazione dispotica e totalitaria, che vuole soffocare ogni speculazione e indagine, e coloro che che credono che il pensiero e la parola debbano essere liberi" aveva dichiarato in precedenza l'autore in un'intervista.

"Questo volume, e quello successivo, copriranno due parti della vita di Lyra: cominciando dall'inizio della sua storia, per poi tornarvi 20 anni dopo. Ci sono alcuni personaggi che non conosciamo, incluso un ragazzo del tutto ordinario, che con Lyra sarà coinvolto in un'avventura terrificante che lo porterà in un nuovo mondo".

