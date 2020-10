His Dark Materials, la profezia è chiara nel nuovo trailer della seconda stagione

"Il mondo sta cambiando. La profezia è chiara". Con queste parole si apre il nuovo trailer della seconda stagione di His Dark Materials, pubblicato nelle scorse ore da HBO sui canali social della serie. Arrivano così nuove immagini che alimentano l'attesa per i nuovi episodi, dopo i character poster.

Le immagini del trailer sono visibili anche nel post in calce alla notizia. La seconda stagione di His Dark Materials debutterà il 16 novembre, e sarà basata sulla trama del secondo libro, The subtle knife (in italiano La lama sottile) della saga di Philip Pullman.

Nella seconda stagione di His Dark Materials, Marisa Coulter è intenzionata a riportare a casa Lyra (Dafne Keen) con qualunque mezzo. La stessa Ruth Wilson, che la interpreta, ha anticipato che il suo personaggio farà cose orribili. Lord Asriel (interpretato da James McAvoy), intanto, ha aperto un ponte per un mondo nuovo.

Fanno parte del cast della serie, tra gli altri, anche Jade Anouka, nel ruolo della stega Jade Anouka, Simone Kirby, nel ruolo della dottoressa Mary Malone, e Terence Stamp, che interpreta Giacomo Paradisi.

His Dark Materials è prodotta da Dan McCulloch, Jane Tranter, Joel Collins e Julie Gardner per Bad Wolf, e da Jack Thorne, Tom Hooper, Otto Bathhurst, Deborah Forte, Toby Emmerich e Carolyn Blackwood di New Line Cinema. Tra i produttori figura anche l'autore dei libri Philip Pullman, mentre produttori esecutivi sono Ben Irving e Piers Wenger.