His Dark Materials, quando uscirà la seconda stagione della serie HBO?

Lorne Balfe, compositore tra gli altri di Mission: Impossible - Fallout e dell'atteso Black Widow, ha rivelato di aver iniziato a comporre la colonna sonora della seconda stagione di His Dark Materials, la serie targata HBO e BBC basata sull'omonima trilogia letteraria.

Le riprese dei nuovi episodi sono terminate lo scorso settembre, come confermato da Lin-Manuel Miranda ancora prima dell'esordio della serie, perciò lo show farà regolarmente ritorno questo autunno nonostante il calo di ascolti registrato dal finale della prima stagione.

Arrivata alle fasi finali della produzione, la stagione 2 di His Dark Materials è ancora in attesa di una data di uscita ufficiale ma dovrebbe fare il suo debutto tra ottobre e novembre 2020, in linea con il periodo scelto per il palinsesto dello scorso anno. In Italia, lo ricordiamo, la serie è arrivata con qualche mese di ritardo rispetto alla programmazione oltreoceano, dunque è ancora presto per capire quando sarà disponibile anche su Sky.

Ma dove sono rimasti i protagonisti? L'ottavo e ultimo episodio del primo arco narrativo ha lasciato Lyra (Dafne Keen) davanti a due possibilità: rimanere da sola o seguire suo padre nell'altro mondo alla ricerca della fonte della Polvere nella speranza di distruggerla. Chiaramente Lyra non si tirerà indietro di fronte a questa nuova sfida, dando così modo alla serie di esplorare il secondo romanzo della trilogia: La lama sottile.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alle nostre prime impressioni su His Dark Materials.