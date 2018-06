His Dark Materials - Queste Oscure Materie: James McAvoy e Clarke Peters nel cast!

La serie fantasy His Dark Materials - in italiano intitolato "Queste Oscure Materie" ha aggiunto al cast due nomi importanti, quelli di James McAvoy e Clarke Peters. I romanzi, molto famosi, sono una trilogia che sarà adattata per il piccolo schermo.

Secondo quanto riportato da Deadline, James McAvoy e Clarke Peters hanno appena firmato i contratti per far parte di questo adattamento fantasy che, forse lo ricorderete, avevamo già visto sullo schermo qualche anno fa. Il lungometraggio era La Bussola d'Oro.

La nuova serie andrà in onda sulla BBC e i titoli originali dei libri dal quale prenderà spunto sono The Northern Lights, The Subtle Knife e The Amber Spyglass. Il fatto che His Dark materials sarebbe diventato una serie televisiva si è sentito per la prima volta circa un anno e mezzo fa e i fan erano entusiasti. Adesso sembra che le cose si stiano muovendo velocemente, vista anche la natura importante dei volti che prenderanno parte alla produzione.

La storia narrata nei romanzi segue due bambini, Lyra e Will, mentre viaggiano attraverso universi paralleli nel bel mezzo di una guerra celeste. Il mondo creato da Pullman è ricco e complesso, popolato da streghe, demoni e orsi corazzati. La serie ha catturato l'immaginazione dei lettori di tutte le età.

Sempre secondo quanto riportato da Deadline, McAvoy è stato scelto per interpretare la parte di Lord Asriel, che è stato interpretato da Daniel Craig nel film del 2007. Clarke Peters invece, noto ai più per il suo lavoro in The Wire, John Wick e Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, è stato scelto come maestro di Lyra.

Curiosi di vedere questa nuova serie?