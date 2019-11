His Dark Materials registra un calo di ascolti per il secondo episodio sulla BBC

Dopo il debutto da record dell'episodio pilota, His Dark Materials è tornato in onda sulla BBC con un fisiologico (seppur rilevante) calo di ascolti.

Con 5,7 milioni di spettatori, la seconda puntata della serie fantasy ha registrato un calo di ben 1,5 milioni rispetto ai 7,2 milioni che si sono collegati la settimana scorsa sul network britannico. Secondo Deadline una flessione del genere non è così rara nell'ambito delle serie drammatiche, visto anche il fatto che buona parte del pubblico potrà rimettersi in pari con la serie tramite iPlayer, la piattaforma streaming della BBC.

Basata sull'omonima trilogia letteraria scritta da Philip Pullman, già adattata sul grande schermo con La bussola d'oro, la serie vede come protagonista la giovane Dafne Keen nei panni di Lyra Belacqua. Al suo fianco troveremo, tra gli altri, anche James McAvoy (Lord Asriel), Ruth Rilson (Marisa Coulter) e Lin-Manuel Miranda (Lee Scoresby).

La seconda puntata di His Dark Materials andrà in onda negli Stati Uniti questa notte, mentre per il suo debutto in Italia dovremo attendere il 1° gennaio 2020, quando andrà in onda su Sky Atlantic. Durante il Lucca Comics & Games abbiamo visto il primo episodio, di cui potete leggere nelle nostre prime impressioni su His Dark Materials.