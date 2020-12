His Dark Materials rinnovata per una terza e ultima stagione, ora è ufficiale!

La notizia era nell'aria già da diverso tempo, e ora è arrivata anche la conferma ufficiale da parte di HBO e BBC. His Dark Materials - Queste oscure materie, la serie fantasy tratta dai romanzi di Phillip Pullman, è stata rinnovata per una terza e ultima stagione.

Secondo quanto rivelato dall'Hollywood Reporter, i nuovi episodi entreranno in produzione a Cardiff nel corso del 2021. Nessuna notizia invece per quanto riguarda la data di uscita.

"Portare in televisione l'epico, intricato e culturalmente rilevante lavoro di Phillip Pullman è stato un enorme privilegio" ha dichiarato Francesca Orsi, vicepresidente esecutiva di HBO Programming. "Ringraziamo i nostri incredibili partner della BBC e l'intero team di Bad Wolf, guidato dall'infaticbaile Jane Tranter, per il lavoro eccezione svolto con le prime due stagioni. Non vediamo l'ora di completare la trilogia con questo capitolo finale del viaggio di Lyra."

Composta da 8 episodi, la terza stagione sarà basata sul capitolo finale della trilogia letteraria conosciuto in Italia come "Il cannochiale d'ambra". La serie vede come protagonista Dafne Keen nei panni di Lyra, mentre nel resto del cast troviamo Ruth Wilson, Ariyon Bakare, Andrew Scott, Will Keen, Ruta Gedmintas, Lin-Manuel Miranda, Terence Stamp, Jade Anouka e Simone Kirby.

Vi ricordiamo che i primi due episodi della stagione 2 hanno esordito su Sky Atlantic il 21 dicembre. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alle nostre prime impressioni su His Dark Materials 2.